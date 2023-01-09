طبقة الأوزون على طريق التعافي

باريس-سانا

أعلن العلماء أن طبقة الأوزون التي تحمي الأرض من الإشعاعات الشمسية الخطرة على الطريق الصحيح للتعافي في غضون أربعة عقود.

ونقلت وكالة فرانس برس عن العلماء الذين نشروا تقديراتهم لأربع سنوات تحت إشراف الأمم المتحدة قولهم: “إن التخلص التدريجي من نحو 99 بالمئة من المواد المحظورة التي تدمر طبقة الأوزون أتاح الحفاظ عليها وساهم بشكل كبير في تعافيها في الجزء العلوي من طبقة الستراتوسفير وتقليل تعرض الإنسان للأشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس”.

في المقابل حذر العلماء من عواقب غير مستحبة من مشاريع الهندسة الجيولوجية للحد من الاحترار المناخي ما يهدد هذا التقدم.

وقال جون بايل الرئيس المشارك للجنة العلمية التي تعمل في مجال الأوزون لحساب الأمم المتحدة: “إن ضخ الجسيمات في الغلاف الجوي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض خطر في مستوى الأوزون”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency