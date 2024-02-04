وزير الخارجية الهنغاري: محاولات الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تافهة

بودابست-سانا

عدّ وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو محاولات الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا /تافهة/، مؤكداً فشل العقوبات السابقة التي تم فرضها.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن سيارتو قوله اليوم: ” أعتقد أن الجهود لفرض المزيد من العقوبات تجعل سياسة العقوبات التي فشلت بالفعل تافهة ببساطة؛ لأنهم يريدون بوضوح وضع حزمة استعراضية”.

وأكد سيارتو أن الوقت حان لكي يدركوا أن سياسة العقوبات فشلت تماماً وأنه ينبغي ألا يبدو الاتحاد الأوروبي في وضعيه تافهة أكثر من اللازم.

وكان وزير الخارجية الهنغاري قال بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: إن المفوضية الأوروبية تقوم الآن بإعداد الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، ولكن هذا ليس بالأمر السهل؛ لأن القيود قد طالت بالفعل جميع القطاعات.

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