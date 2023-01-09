(الخيال في دائرة الغموض) معرض منوع للفنان التشكيلي إبراهيم سلامة

‏حمص-سانا

‏عبر الفنان التشكيلي إبراهيم سلامة عن الذات الإنسانية وحالاتها الحياتية المختلفة ضمن معرضه الخاص الذي افتتح اليوم في صالة اتحاد الفنانين التشكيليين بحمص.

‏المعرض الذي يضم 33 لوحة زيتية هو المعرض الفردي الرابع عشر للفنان إبراهيم سلامة، تجسدت فيه رؤيته لأحوال الناس المختلفة، فكل لوحة تحكي عن قصة بظروف معينة.

‏وفي تصريح لمراسلة سانا بين “سلامة” أن اللوحات فيها “حوارات وتساؤلات وغموض ونظرة نحو المجهول والخيال والأحلام” ومنها ما استوحى فكرته من “الإلياذة والأوديسا” ليكون الإنسان هو محور معظم اللوحات.

‏وبين أنه استعان بألوان محددة للتعبير عن فكرة كل لوحة، وهناك إضاءات لونية استخدمها بلوحات عدة.

‏ومن الحضور الفنان التشكيلي محمد سلمان أشار إلى أن المعرض ينتمي للأسلوب المعاصر وهو تجربة جيدة فيها تكوينات إنسانية متعددة بشكل مختزل، بينما أشارت الفنانة التشكيلية “كارمن شقيرة” إلى أن المعرض كان منوعاً وتدرجت فيه الألوان بين الهادئة والصاخبة حسب رؤية كل فنان.

‏لارا أحمد

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