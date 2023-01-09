لوحات من الكاريكاتور تجسد المقاومة بمعرض فني في صالة الشعب بدمشق

دمشق-سانا

تخليداً للذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه وشهداء الجيش العربي السوري، جسد خمسون رساماً كاريكاتورياً من مختلف دول العالم رفضهم للإرهاب، ودعمهم لمحور المقاومة خلال مشاركتهم في المعرض الفني الذي حمل عنوان سيبقى خالداً ونظمته مؤسسة حوزة هنري انقلاب إسلامي بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين.

المعرض الذي استضافته صالة الشعب بدمشق ضم 50 عملاً لفنانين من إيران والصين والإكوادور وتركيا وعدة دول، عبروا من خلال ريشتهم عن تضامنهم مع محور المقاومة ورفضهم للإرهاب والكيان الصهيوني، فيما جسدت لوحات فنية أخرى صوراً للفريق الشهيد قاسم سليماني ودوره المهم في مقاومة الإرهاب.

وفي تصريح للصحفيين توجه القائم بأعمال السفارة الإيرانية علي رضا آيتي بالشكر للداعمين لمحور المقاومة لمساهمتهم في افتتاح هذا المعرض، مؤكداً أهمية نشر ثقافة المقاومة مثنياً على الجهود التي يقدمها اتحاد الفنانين التشكيليين في سورية، والمؤسسة الثقافية الفنية الإيرانية حوزة هنري.

بدوره أوضح أمين السر في اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين غسان غانم أن المعرض جاء لتجسيد دور الفنان التشكيلي في مقاومة الإرهاب، مشيراً إلى المشاركة المميزة لأكثر من فنان عالمي من عدة دول.

وعلى هامش المعرض أقيمت ندوة عن الفن التشكيلي المقاوم أدارتها الإعلامية إلهام سلطان شارك فيها الفنانان التشكيليان الإيرانيان الدكتور محمد رضا وحيد زادة والفنان وهب رامزي، إضافة إلى الفنان التشكيلي طلال بيطار.

هادي عمران

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