فيلم (غيوم داكنة) في أول عروضه على مسرح دار الثقافة بحمص

حمص-سانا

توافد جمهور حمص اليوم إلى مسرح دار الثقافة لحضور التجربة الإخراجية الثانية للفنان أيمن زيدان عبر الفيلم الروائي الطويل (غيوم داكنة).

الفيلم قدم زيدان من خلاله وجهة نظر خاصة حول الحرب على سورية وتداعياتها على المجتمع وعبر عما يحس به من خلال طريقة تصويره لكل التفاصيل والثنايا.

ويحكي الفيلم عن شخص سوري عاش طويلاً في غربة وقرر العودة للبلاد بعد علمه بمرضه وعندما يعود يجد أن بيته وذكرياته أصبحت لأشخاص غرباء فيتشارك معهم بعدة أحداث وتفاصيل.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشارت سلمى عواد من الحضور إلى أن الفيلم يعيد ذكريات الحرب وبعض تفاصيلها المؤلمة وما أفرزته في المجتمع من أفكار استطاع الفنان المبدع أن ينسجها بأسلوبه الإخراجي المميز.

بدوره الشاب سومر سلوم من الحضور بين أن الفيلم يسلط الضوء على المصائر القاسية للأشخاص الذين عاشوا في مناطق الحرب.

يذكر أن الفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما سيناريو أيمن زيدان وياسمين أبو فخر وبطولة وائل رمضان ولينا حوارنة ورامز عطا الله ولمى بدور وحازم زيدان ونور علي ومحمد حداقي وحازم زيدان وضيف الفيلم جود سعيد والطفل ديفيد مهاد الراعي وتمثيل كل من علاء قاسم ومازن عباس وآخرين.

لارا أحمد

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