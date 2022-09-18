آرسنال يفوز على برينتفورد بثلاثية في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

فاز فريق آرسنال على مضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ).

سجل أهدف آرسنال كل من اللاعبين ويليام صليبا وغابرييل جيسوس وفابيو فييرا في الدقائق الـ 17 والـ 25 والـ 49 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 18 نقطة ليرتقي إلى صدارة ترتيب فرق الدوري الإنكليزي متقدماً بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي في حين تجمد رصيد برينتفورد عند 9 نقاط في المركز التاسع.

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