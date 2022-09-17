تحية طفولية للشاعر سليمان العيسى في ذكرى وفاته

دمشق- سانا

بهدف تعريف الأطفال بإرثهم الشعري الغني خصصت مديرية الثقافة “المركز الثقافي العربي في كفرسوسة” نشاطها النصف شهري ضمن نادي القراءة للشاعر الكبير سليمان العيسى.

النشاط الذي أقيم في قاعة المطالعة بالمركز تضمن عرض فيلم عن الشاعر العيسى يروي فيه أشعاره للأطفال.

الكاتبة والصحفية نوار الشاطر المسؤولة عن نادي القراءة في المركز أكدت في تصريح لمراسلة سانا أن النشاط هو جزء من جلسات نادي القراءة التي بدأت في الصيف واستمر بها المركز.

وأشارت إلى أن الجلسة تندرج ضمن أهداف نادي القراءة التي تتمثل بتعريف الأطفال على الشخصيات المؤثرة في مجال أدب الطفل.

وبينت أنه تم اختيار الشاعر الكبير سليمان العيسى لكونه من أهم الشخصيات المؤثرة في عالم الطفل إهداء له في ذكرى وفاته.

الكاتب علي العقباني قال إنه فضل المشاركة بالفعالية من خلال عرض الفيلم الذي أخرجه عن الشاعر سليمان العيسى مشيرا إلى أن هذا الفيلم صور في منزل الشاعر الكبير الذي قرأ فيه عددا كبيرا من الأشعار الموجهة للطفل.

ولفت إلى أهمية الفعالية في تعريف الأطفال بقصائد سليمان العيسى المرتبطة بذاكرتنا مشيرا إلى أنها تضمنت كذلك عرض فيلم من انتاجات الهيئة العامة السورية للكتاب وهي مرفقة برسومات كرتونية تمثل الأشعار.

رئيسة المركز الثقافي العربي بكفرسوسة إليزا قاسم لفتت إلى أهمية النشاط في تعليم الاطفال الإبداع مبينة أن هدف النشاط هو إحياء أدب الشاعر العيسى في نفوس الأطفال استنادا إلى دور المركز الثقافي في تقريب الثقافة للأطفال.

ميس العاني

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