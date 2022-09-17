سباق للخيول العربية الأصيلة في حماة ضمن حملة توعية من مخاطر الألغام

حماة-سانا

ضمن حملة التوعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب نظم فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة حماة سباقا للخيول العربية الأصيلة بمشاركة عدد من الخيول والفرسان من مختلف المحافظات وذلك في قرية بري الشرقي بريف حماة الشرقي.

وتم على هامش السباق عرض عدد من الفقرات التوعوية بالإضافة إلى توزيع بروشورات تعليمية لكيفية التعامل مع الأجسام الغربية التي خلفتها الحرب الإرهابية على سورية.

وفي ختام الفعالية تم توزيع الكؤوس من قبل فرع الهلال الأحمر العربي السوري على الفائزين بالإضافة إلى إقامة عرض فقرات تراثية عن تاريخ مدينة سلمية تضمنت العرس السلموني والعراضة بالسيف والترس بالإضافة إلى عرض للباليه وغيرها من الفقرات التي عكست عراقة واصالة مدينة سلمية وريفها.

وفي تصريح لمراسل سانا بين رئيس فرع الاتحاد الرياضي في حماة عبد الرزاق زيتون أن الفعالية تساهم في توعية الأهالي الذين يقطنون في المناطق التي كانت تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية وقامت قبل دحرها على يد الجيش العربي السوري بزرع الألغام والعبوات الناسفة بغية إلحاق الضرر بالمدنيين.

ودعا زيتون إلى تكرار هذه المبادرات بشكل مستمر بما يشمل مختلف القطاعات والأنشطة لأن الرياضة قادرة على أن تجمع حشودا كبيرة مثل فعالية اليوم التي حضرها أكثر من 5 آلاف متفرج اجتمعوا حول المضمار.

وأشار المنسق العام لفعالية التوعية من مخاطر مخلفات الحرب في فرع الهلال بمحافظة حماة محمد درويش إلى أن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري حريصة على بث وإيصال رسائل التوعية لمخاطر الألغام ومخلفات الحرب وأن تنظيم هذا النشاط لسباق الخيول العربية الأصيلة الذي يحمل الرقم 108 يأتي في هذا السياق.

وقال الفائز بالمركز الأول في السباق محمد زيدان إن منطقة سلمية تشتهر بتربية الخيول الأصيلة وهذه الفعالية ترمي إلى نشر التوعية بغية الحفاظ على سلامة وأرواح المدنيين من مخاطر مخلفات الحرب متمنيا أن تكون رسالة الفعالية قد وصلت إلى الأهالي في المنطقة حفاظا على سلامتهم.

ووجه الفائز بالمركز الثاني في السباق محي الدين الحايك الشكر للقائمين على الفعالية التي تجدد التراث والفلكلور السوري من خلال هذا السباق معربا عن أمله في إطلاق أنشطة أكبر وأوسع خلال الفترة المقبلة بمشاركة من مختلف الفئات العمرية والشبابية.

عبدالله ومحي الدين