عدد المجالس المحلية في الجمهورية العربية السورية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية عمانية لتطوير التعاون في المجال الصناعي والتجاري
2022-07-30
الصين تقيم فعالية لعدد من وسائل الإعلام الدولية لنشر ثقافة البلاد
2022-07-30
تعيين رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السورية الفنزويلية رسمياً خلال حفل في كاراكاس
2022-07-30
سورية ولبنان والأردن والعراق يتفقون على تعزيز التبادل التجاري وإنشاء شركة خاصة لتسويق المنتجات الزراعية
2022-07-29
عون خلال لقائه وزراء الزراعة: ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الأمن الغذائي العربي
2022-07-29
كائنات من ضوء.. عرض مسرحي للاتحاد الوطني لطلبة سورية وجامعة البعث بملتقى (الحسين بوزيان) الدولي في تونس
2022-07-28
الطلبة السوريون في إيران يعقدون مؤتمرهم السنوي وينتخبون فرعاً جديداً
2022-07-28
محليات
وزارة النقل تضع المدرج الثاني في مطار دمشق الدولي بالخدمة
2022-07-30
القبض على شخصين من مروجي المخدرات في دمشق
2022-07-30
المجلس الأعلى للإدارة المحلية… دعم موازنة المحافظات بـ 10 مليارات ليرة وتأمين مستلزمات إجراء انتخابات المجالس المحلية
2022-07-30
افتتاح مركز للتأهيل والتدريب في مؤسسة المياه بدير الزور
2022-07-30
انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 لمهرجان ذوي الإعاقة في السويداء
2022-07-30
ندوات حوارية وجلسات تعريفية حول قانون حقوق الطفل في جميع المحافظات
2022-07-30
109 ضبوط استجرار غير مشروع للكهرباء خلال شهر بحمص وريفها
2022-07-30
رياضة
النواعير يتصدر مرحلة الذهاب من بطولة حماة بكرة السلة
2022-07-30
ميسوليتش وباوتيستا في نهائي بطولة كتسبويل للتنس
2022-07-30
بوزكوفا إلى نهائي بطولة براغ للتنس
2022-07-30
تافاريس إلى مرسيليا على سبيل الإعارة
2022-07-30
لمار عجيب موهبة واعدة بالكاراتيه وطموح يتجه نحو منصات التتويج الخارجية
2022-07-30
عروض جمال الخيول العربية الأصيلة تعود إلى الواجهة مجدداً من بوابة العرض التاسع
2022-07-30
منتخب سورية بكرة السلة للرجال تحت 18 عاماً يتأهل إلى بطولة آسيا
2022-07-29
اقتصاد
أكثر من خمسة مليارات ليرة إيرادات تأمينات السويداء خلال 6 أشهر
2022-07-30
وزارة التجارة الصينية: مشروع قانون الرقائق الأمريكية سيعطل التجارة العالمية
2022-07-30
توقعات بإنتاج أكثر من 3 آلاف طن من البطيخ في منطقة الغاب
2022-07-30
شركة نفط أبو ظبي الوطنية تعلن اكتشافاً جديداً للغاز
2022-07-29
التضخم في الولايات المتحدة يسجل ارتفاعاً متسارعاً خلال حزيران
2022-07-29
وزير التنمية الاقتصادية الروسي: حالة اقتصادنا أفضل من التوقعات
2022-07-29
ارتفاع سعر برميل النفط لأعلى مستوى منذ مطلع تموز الجاري
2022-07-29
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الشريط الأخباري
المجلس الأعلى للإدارة المحلية… دعم موازنة المحافظات بـ 10 مليارات ليرة وتأمين مستلزمات إجراء انتخابات المجالس المحلية
تعيين رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السورية الفنزويلية رسمياً خلال حفل في كاراكاس
تشكيل فريق لإنجاز دراسات تطوير صناعة الإسمنت… أبرز مخرجات مؤتمر تكنولوجيا الإسمنت بدمشق
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لحظة بلحظة.. مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
منتخب سورية بكرة السلة للرجال تحت 18 عاماً يتأهل إلى بطولة آسيا
انطلاق منافسات الدور الأول من البطولة الوطنية لعلوم الروبوت 2022
عدد المجالس المحلية في الجمهورية العربية السورية
2022-07-30
2022-07-30
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قصائد وجدانية وغزلية خلال لقاء أدبي في ثقافي بانياس
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المادة 130 من دستور الجمهورية العربية السورية
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المادة 130 من دستور الجمهورية العربية السورية
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