قصائد وجدانية وغزلية خلال لقاء أدبي في ثقافي بانياس

طرطوس-سانا

تضمنت فعاليات اللقاء الأدبي الذي أقيم ظهر اليوم في المركز الثقافي بمدينة بانياس إلقاء مجموعة من القصائد الوجدانية والزجل والخاطرة قدمها الشعراء إسماعيل عمار وبدر رجب حسن وجاسم الحسن بمشاركة الشاب محمود حميدوش.

وألقى شاعر الزجل إسماعيل عمار أربع قصائد زجلية بعنوان ياغراب واكتبي عقبري وبكم وخرس وصقيع الموت ذات طابع وجداني فيها الكثير من الغزل والرثاء والعتاب وختم بقصيدة فلسفية غير معنونة تتحدث عن الحكمة.

بدوره ألقى الشاعر جاسم الحسن مجموعة من القصائد المتنوعة بين شعر التفعيلة والنبطي والزجل والمحكي والابتهالات بعنوان ياضيعتي وعند الغروب ورح انتظر واعذريني ومانسيتك وإلى متسرعة تحمل في معانيها الوطنية والاستجداء والغزل والواقع الاجتماعي.

وقدم الشاعر بدر رجب حسن ثلاث قصائد من الشعر العمودي الموزون بعنوان إمام الحق وبانياس عروس البحر وشكوى وهي ذات طابع غزلي واجتماعي وختم بقصيدة دينية بمناسبة السنة الهجرية.

وألقى الشاب محمود حميدوش مجموعة خواطر بعنوان أنا العربي وبحر الحب وعقيم في الإنجاب ذات مضامين وطنية وغزلية وعاطفية.

ذوالفقار أبوغبرا

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