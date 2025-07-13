الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 13 من تموز 2025

دمشق:

1 – معرض فنيّ جماعيّ أنثويّ بعنوان: “ترانيم النصر”، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

2 – فعالية “من الظلّ إلى النور نساء يحرسن الذاكرة ويغزلن الهوية”، في مقهى الروضة، الساعة الـ 5 مساءً.

3 – معرض الفنان وفيق بوشي بعنوان “وأزهر الياسمين”، في صالة الشعب بشارع الفردوس، الساعة الـ 6 مساءً.

4 – حفل غنائي لطلاب قسم الغناء الشرقيّ في المعهد العالي للموسيقا، في قاعة التدريبات الأوركسترالية بالمعهد، الساعة الـ 6 مساءً.

5 – مشروع تخرج طلاب السنة الرابعة في قسم الرقص بالمعهد العالي للفنون المسرحية، على مسرح دار الأوبرا الساعة الـ 6,30 مساءً.

6 – عرض مسرحية “كل عار وأنتم بخير ” للأخوين ملص على خشبة مسرح القباني، الساعة الـ 6 مساءً.

7 – المسرحية الغنائية “عوز “في القاعة متعدّدة الاستعمالات بدار الأوبرا، الساعة الـ7 مساءً.

8- عرض مسرحية “آخر ليلة أول يوم” على خشبة مسرح الحمراء، الساعة الـ 7 مساءً.

9 – عرض أفلام “ليلو وستيتش وإيليو” للأطفال، وأفلام “بعد 28 عاماً وريستارت” للكبار، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 3,30 ظهراً حتى الساعة الـ 10،15 مساءً.

حمص:

1- عرض مسرحية” حدث في التاسعة” على خشبة مسرح قصر الثقافة بمدينة حمص، الساعة الـ 7 مساءً.

طرطوس:

1 – أنشطة متنوعة للأطفال من عمر الـ 7 حتى الـ 14 عاماً، تتضمّن رسم وأشغال يدوية وورشات حوارية وألعاباً لغوية وفكرية ومسابقات متنوعة، من الساعة الـ 10 صباحاً حتى الساعة الـ 12 ظهراً، في المركز الثقافي بطرطوس.

2 – عرض مسرحية” رؤوس أحلام” على خشبة المركز الثقافي في مدينة طرطوس، الساعة الـ 5 عصراً.