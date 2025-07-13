كلية الحقوق بجامعة دمشق تحتفل بتخريج ثلاث دفعات من طلابها

دمشق-سانا

احتفلت كلية الحقوق بجامعة دمشق مساء اليوم بتخريج ثلاث دفعات من طلابها من خريجي الفصلين الأول والثاني للعام الدراسي 2023- 2024 والفصل الأول من العام الدراسي 2024-2025.

معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور غيث ورقوزق أوضح في كلمة خلال الاحتفال أن يوم التخرج يمثل بداية لمسيرة جديدة في خدمة الوطن، قائمة على قيم العدالة والنزاهة، وعلى المعارف والخبرات الرفيعة التي اكتسبها الخريجون من أساتذتهم وزملائهم في هذه المرحلة.

وأشار الدكتور ورقوزق إلى أن سوريا تنهض من تحدياتها بعزيمة أبنائها وشبابها، وهي بأمس الحاجة إلى جيل يؤمن بالقانون لا كحروف جامدة بل كوسيلة لبناء الإنسان والمجتمع.

الخريجون يحملون أمانة عظيمة في حماية الحقوق وترسيخ العدل

رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر، أشار في كلمة مماثلة إلى أن الحفل يأتي في لحظة فارقة وغير مسبوقة في تاريخ سوريا، يملؤها الأمل والتفاؤل بالمستقبل في قلوب جميع السوريين، لافتاً إلى أن هذا الأمر يضع على عاتق الخريجين مسؤولية بناء المستقبل، وأنهم كرجال القانون، يحملون أمانة عظيمة وصعبة في حماية الحقوق وترسيخ مبادئ العدل في كل المجالات.

350 خريجاً

بدوره، عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق الدكتور ياسر الحويش، بيّن أن عدد الطلبة الخريجين المشاركين في هذا الحفل يبلغ نحو 350 طالباً وطالبة، لافتاً إلى أن الكلية أعدتهم ليكونوا حقوقيين قادرين على حمل الأمانة وأدائها إلى أهلها بالعدل والحق.

ولفت الحويش إلى أنه تم اختيار يوم حفل التخرج ليكون مناسبة لإطلاق الشعار الجديد لكلية الحقوق، بما يجسد هذه المعاني ويتماهى مع الهوية البصرية لسوريا الجديدة.

وفي كلمة للفريق التطوعي في كلية الحقوق ألقاها المنسق العام للفريق الطالب مأمون النغنغ أكد أن الفريق التطوعي منذ تأسيسه شكل تجربة حقيقية في العمل الجماعي، لخدمة الكلية والجامعة والطلاب، وتم من خلاله تقديم جهود على الأرض في مختلف الظروف، لافتاً إلى أن الفريق يطمح لإنشاء مؤسسة طلابية تطوعية، تكون مرجعاً في العمل الطلابي والإنساني، وتصنع نموذجاً يحتذى به على مستوى الجامعات السورية.

طموح أكبر بعد التحرير

من جانبهم، أعرب الطلبة الخريجون عن سعادتهم بالتخرج، معتبرين أنه تكريم لجهودهم التي بذلوها على مدى سنوات، وتقديراً لاجتيازهم الصعوبات التي واجهتهم.

حضر الحفل معاون محافظ دمشق، ونقيب محامي ريف دمشق، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الحقوق، وعدد من رؤساء الجامعات الخاصة، وحشد كبير من أهالي الخريجين والخريجات.