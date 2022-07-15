15 تموز 1986 – كيان الاحتلال الإسرائيلي ينتج قنابل عنقودية محرمة دولية أكثر تطوراً من القنابل الأمريكية

دمشق-سانا

1099 – سقوط مدينة القدس بيد الصليبيين وذلك في إطار الحملة الصليبية الأولى.

1840 – توقيع «معاهدة لندن» بين بريطانيا والإمبراطورية النمساوية وبروسيا والإمبراطورية الروسية من جانب والدولة العثمانية من جانب آخر وذلك بعد خسارة العثمانيين والجيش المصري بعهد محمد علي باشا أمام القوى الأوروبية في معركة نافارين البحرية.

1986 – كيان الاحتلال الإسرائيلي ينتج قنابل عنقودية محرمة دولية أكثر تطوراً من القنابل الأمريكية.

2009 – تحطم طائرة ركاب إيرانية في محافظة قزوين شمال غرب إيران ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 150 راكباً.

2013 – الإعلان عن اكتشاف القمر أس 2004 أن 1 بواسطة مرصد هابل الفضائي، ويعتبر القمر الرابع عشر وأصغرهم لنبتون.

من مواليد هذا اليوم

1606 – رامبرانت فان راين.. رسام هولندي.

1918 – برترام بروكهاوس.. عالم فيزياء كندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1994.

1928 – كارل وويس.. عالم أحياء دقيقة أمريكي.

من وفيات هذا اليوم

1085 – روبرت جيسكارد.. دوق كالابريا وبوليا.

1521 – خوان بونسي دي ليون.. مستكشف إسباني.

1919 – هيرمان إميل فيشر.. عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1902.

1990 – عمر أبو ريشة.. شاعر سوري.

أعياد ومناسبات

عيد القديس فلاديمير الأول.

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