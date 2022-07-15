أجواء حارة وسديمية مغبرة على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية وحاراً وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….