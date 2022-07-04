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العدوان السعودي يجدد خروقاته في الحديدة اليمنية

2022-07-03

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن حيث ارتكبت 35 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمنى عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله في بيان اليوم ” الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية في حيس وتحليق خمس طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس وسبعة خروقات بقصف مدفعي و23 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقتها انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية الذى تم توقيعه عام 2018.

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