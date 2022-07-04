بحرية الاحتلال تجدد اعتداءاتها على الصيادين في بحر غزة

القدس المحتلة-سانا

جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران رشاشاتها باتجاه الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع وأجبرتهم على العودة إلى الشاطئ.

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شمال القطاع فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة في وقت سابق اليوم على المزارعين في أراضي بيت حانون ما اضطرهم إلى مغادرة أراضيهم.

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