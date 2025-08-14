وقفات تضامنية للمطالبة بالإفراج عن المتطوع في الدفاع المدني حمزة العمارين

محافظات-سانا

نظم الدفاع المدني السوري اليوم، وقفات تضامنية في عدد من المحافظات، للمطالبة بالإفراج الفوري عن المتطوع حمزة العمارين الذي اختطفته مجموعات مسلحة في مدينة السويداء في 16 تموز الماضي أثناء مهمة إنسانية، وللتأكيد على ضمان سلامته ورفض جميع أشكال الاعتداء على العمال الإنسانيين.

ففي مدينة درعا، وبمشاركة رسمية وأهلية وإعلامية، نظمت وقفة في ساحة البانوراما، أكد المشاركون فيها أن اختطاف العمارين انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولكل القوانين والمواثيق الدولية، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، وإعادته سالماً إلى عمله وأهله.

وحمّل المتضامنون المجموعات المسلحة في السويداء المسؤولية الكاملة عن سلامته، ودعوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام وكل من يؤمن بقيم العدالة والحرية إلى التحرك الفوري للضغط من أجل إطلاق سراحه ومحاسبة المسؤولين عن اختطافه.

وفي حلب رفع المشاركون في الوقفة التي أقيمت في قلعة حلب لافتات تندد بالاختطاف وتطالب بضمان سلامة العمارين مع التأكيد على رفض جميع أشكال الاعتداء على العاملين في المجال الإنساني الذين يؤدون واجباً إنسانياً بحتاً في ظروف بالغة الصعوبة.

وأكد عبد الله عشاوي قائد عمليات في الدفاع المدني في تصريح لمراسلة سانا أن هذه الوقفات جاءت للمطالبة بالإفراج عن زميلهم حمزة الذي اختطف في 16 تموز خلال قيامه بعمل إنساني في السويداء.

من جانبه أوضح علي جمعة مدير مركز الأتارب بالدفاع المدني طبيعة المهمة التي كان يقوم بها العمارين وقت اختطافه والمتمثلة بإخراج المدنيين، مطالباً بحماية الفرق الإنسانية التي تقوم بواجبها رغم المخاطر التي تواجهها.

وفي مدينة اللاذقية نظم عناصر الدفاع المدني ومتطوعون وقفة في ساحة الشيخ ضاهر، تعبيراً عن تضامنهم مع زميلهم العمارين وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه، مشددين على أهمية ضمان سلامته، وأبدوا رفضهم القاطع لأي اعتداء يتعرض له العاملون في المجال الإنساني.

كما نظم الدفاع المدني وقفة تضامنية في دوار الساعة بمدينة إدلب للمطالبة بالإفراج عن المتطوع حمزة العمارين الذي اختطفته مجموعات مسلحة أثناء أداء واجبه الإنساني في محافظة السويداء.

وشارك المتطوعون في الوقفة باللباس الميداني، مؤكدين تمسكهم بمبادئ العمل الإنساني ورفضهم لجرائم الاختطاف.

وفي حماة نفذ عناصر الدفاع المدني السوري وقفة في ساحة العاصي للمطالبة بالإفراج الفوري عن العمارين، وطالبوا الجهات المختصة بضرورة العمل بسرعة لمخاطبة المنظمات الدولية والأطراف الفاعلة من أجل ضمان سلامة العمارين وعودته إلى أهله، داعين لعدم التعرض للأشخاص الذين يؤدون مهام إنسانية.

وفي حمص نظمت وقفة تضامنية في ساحة الساعة الجديدة بالمدينة، رفع المشاركون فيها لافتات ترفض كل أشكال الاعتداء على العاملين أثناء تأدية مهامهم الإنسانية، وتطالب بالإفراج الفوري عن حمزة العمارين.

وأشار المسؤول الإعلامي في الدفاع المدني بحمص أحمد بكار في تصريح لمراسلة سانا، إلى أن حمزة أحد الأبطال الذين شاركوا في إخماد حرائق غابات اللاذقية خلال شهر تموز الماضي، وغيابه اليوم يترك فراغاً كبيراً بين زملائه الذين اعتادوا أن يجدوه في قلب الخطر ويعمل معهم بثبات وعزيمة.

ودعا المشاركون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري للضغط من أجل إطلاق سراح زميلهم حمزة العمارين، وضمان سلامته ومحاسبة المسؤولين عن اختطافه أثناء تنفيذه مهمة إجلاء إنسانية في محافظة السويداء.

وقفة محافظة درعا

وقفة محافطة اللاذقية

وقفة محافظة حمص

وقفة محافظة إدلب