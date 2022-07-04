مقتطفات وثنائيات رومانسية من أوبرات عالمية على مسرح الدراما

دمشق-سانا

في تلخيص للأصوات والألوان الأوركسترالية وبحالة تشاركية بين المغنين الأوبراليين وطلبة الغناء الكلاسيكي بالمعهد العالي للموسيقا ومن خلال عرض احترافي أبحرت السوبرانو العالمية سمية حلاق بالجمهور برحلة ممتعة إلى عوالم الموسيقا الأوبرالية الغنية وذلك بالأمسية التي احتضنها مسرح الدراما مساء اليوم في دار الأسد للثقافة والفنون لتقدم ثنائيات مختارة من أوبرات عالمية تحت عنوان “الخط الأحمر”.

شارك حلاق في الأمسية السوبرانو رشا أبو شكر وطلبة الغناء الكلاسيكي والممثل فايز أبو شكر إشرافاً وتمثيلاً وبمرافقة البيانو موسيقيا مع المايسترو ميساك باغبودريان الذي اختصر دور الأوركسترا وأعطى بعداً آخر لدور البيانو.

وضج المسرح بالغناء الأوبرالي والعزف والتمثيل معاً حيث تضمن البرنامج مقتطفات غنائية وثنائيات من أشهر الأوبرات الكلاسيكية العالمية منها “أوبرا زواج فيغارو” وهي أشهر أعمال النمساوي (فولفغانغ أماديوس موزارت)، كما حضرت “أوبرا تتويج بوبيا” للمؤلف الإيطالي (كلاوديو مونتيفيردي)، إضافة إلى أوبرا “مدام باترفلاي” و “لابوهيمي” للإيطالي (جاكومو بوتشيني).

أما المشهد الأخير من الأمسية شهد حضور أصوات مختلفة حيث أدت رشا أبو شكر وسمية حلاق أغنية دويتو الزهور من “أوبرا لاكميه”، دون أن يغيب ملحن الأوبرا الإيطالي (غايتانو دونيزيتي) عن المشهد وذلك بمشاركة طلاب المعهد العالي للموسيقا لتختتم الأمسية بها.

يذكر أن سمية حلاق سوبرانو دراماتيك المقيمة في سويسرا والتي أسست مشروع أمل وحب وحياة لأجل السلام لأطفال سورية تحرص دائماً على إقامة حفلات أوبرالية على مسرح دار الأوبرا حيث درست الموسيقا في جنيف ثم بأكاديمية الملكة اليزابيث في بروكسل وفي أوبرا مدينة كوبنهاغن على أيدي موسيقيين أوروبيين كبار شاركت في العديد من الحفلات الغنائية وأوبريهات كبار المؤلفين وأسست ثنائياً مع عازفة التشيللو سوزان فيرميين.

رشا ابراهيم

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