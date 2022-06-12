إسبانيا تشهد أشد موجة حر منذ 20 عاماً

مدريد-سانا

شهدت إسبانيا اليوم ارتفاعاً قياسياً بدرجات الحرارة لم يسجل منذ 20 عاماً.

ونقلت وكالة رويترز عن مكتب الأرصاد الجوية في إسبانيا قوله: “إن الحرارة بلغت 40درجة مئوية في إشبيلية وقرطبة”.

وحسب خبراء الطقس فإن الحرارة يمكن أن ترتفع إلى 42 درجة مئوية في وادي جواديانا في إكستريمادورا ومناطق أخرى في جنوب إسبانيا في وقت لاحق.

ولفت الخبراء إلى أن سحابة من الهواء الساخن قادمة من شمال أفريقيا دفعت درجات الحرارة إلى هذا الارتفاع وأن موجة الحر الخانق يمكن أن تستمر في معظم إسبانيا حتى الـ 15 من الشهر الحالي.

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