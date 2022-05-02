مصرع عشرة أشخاص جراء حادثي سير في باكستان

إسلام اباد-سانا

لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء حادثي سير منفصلين في باكستان اليوم.

ونقلت وكالة شينخوا عن مصادر محلية قولها: إن سبعة أشخاص بينهم أطفال لقوا مصرعهم بعد فقدان السائق السيطرة على سيارة كانوا يستقلونها بسبب السرعة الزائدة حيث سقطت في قناة مياه واندلعت النيران فيها على الطريق الدولي في منطقة ناوابشا بإقليم السند جنوب باكستان.

وفي حادث منفصل لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب أخرون جراء حادث تصادم بين شاحنة وحافلة على طريق تاندو محمد خان في مدينة حيدر أباد بالإقليم نفسه.

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