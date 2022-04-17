اتحاد الصناعات الغذائية في ألمانيا: حظر الغاز الروسي سيلحق ضرراً كبيراً بنا

برلين – سانا

حذر اتحاد الصناعات الغذائية في ألمانيا من أن فرض حظر على استيراد الغاز الروسي سيكون له انعكاسات سلبية على صناعة الأغذية وسيؤدي إلى تعطلها.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الغذائية غيدو تسايتلر لوسائل إعلام ألمانية: “إن إيقاف إمدادات الغاز سيكون له عواقب وخيمة على منتجي المواد الغذائية وسيؤدي إلى انقطاعات كبيرة في الإنتاج وهو ما سيشعر به المستهلكون في محلات المواد الغذائية” مشيراً إلى أن صناعة المواد الغذائية تعد ثاني أكبر مستهلك للغاز الروسي بعد الصناعة الكيميائية.

ولفت تسايتلر إلى أن العديد من الشركات باتت تعتمد الغاز بدل النفط وذلك لأسباب بيئية معتبراً أنه ليس من السهل تحويل منشآت الإنتاج من جديد إلى النفط.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج سيضر بقطاع الصناعات الغذائية وسيلحق ضرراً بالشركات الصغيرة والمتوسطة ما قد يضطرها إلى الإغلاق.

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