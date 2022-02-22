بهدف تقديم الخدمات بشكل أسرع.. توحيد إدارة ملف الصرف الصحي

دمشق-سانا

اتفق وزيرا الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والموارد المائية الدكتور تمام رعد على توحيد ملف الصرف الصحي وإلحاقه بالمؤسسات وشركات الصرف الصحي في المحافظات لإدارته بهدف رفع وتيرة الأداء لتقديم الخدمات بشكل أسرع وبجودة أكبر بعد أن تمت دراسته من قبل لجان فنية من الوزارتين واعتماد أسس ومعايير لتوحيده.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم بحضور المحافظين ومعاوني الوزراء عبر تقنية الفيديو “الكونفراس” أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفنية والتشريعية لاستكمال صدور القرار والعمل بالتعميم المشترك للوزيرين كي لا تحدث أي فجوة أثناء العمل ولرفع وتيرة الأداء لتقديم الخدمات بشكل أسرع وبجودة أكبر عبر حصر كل احتياجات الوحدات الإدارية ودراستها من خلال لجنة بإشراف المحافظ وعضو المكتب التنفيذي لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومديري مؤسسة المياه وشركة الصرف الصحي بحيث تنفذ الخطوط الفرعية الجديدة التي تؤدي حصراً إلى محطات معالجة مستثمرة أو قيد الإنشاء من قبل شركات الصرف الصحي وبموافقة وزارة الموارد المائية.

وبشأن الخطوط الفرعية المباشر بها بين الوزيران أنه يتم تنفيذها من قبل الجهة التي بدأت بها سواء كانت الوحدات الإدارية أو الخدمات الفنية بينما تبقى الصيانة على الوحدات الادارية لحين انتهاء الفترة الانتقالية.

من جانب آخر طلب مخلوف من المحافظين ضرورة تفعيل أسواق الهال والتحقق من تشكيل وتفعيل الإدارة التشغيلية فيها باعتبارها أداة ضبط الأسواق والأسعار بما يحقق خدمة للفلاح والمستهلك والاهتمام بالأسواق الشعبية وتفعيلها لعرض المنتجات الزراعية والصناعية مباشرة دون أي وسيط وتشكيل لجان تشغيل شبكات الري الحديث لتقديم أفضل الخدمات للمزارعين ولا سيما مع اقتراب موسم الري.

كما دعا مخلوف إلى متابعة إنجاز المناطق الصناعية والحرفية في المحافظات كافة وإدخال المنتهي منها بالخدمة والاستثمار وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لعام 2018 بهدف توفير فرص عمل وإدخالها كخطوط إنتاج جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالحرفيين الذين يزاولون المهنة والموجودين ضمن المدن خارج المناطق الصناعية.

وبالنسبة لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بآلية جمع النفايات الورقية من المؤسسات العامة ونقلها وبيعها لمصانع الورق ذكر مخلوف أنه تم وضع سعر استرشادي من قبل وزارة الصناعة بعد تحديد التكاليف لإجراء المزاد العلني والتعاقد في كل محافظة بما يساهم في توفير إيرادات للوحدات الإدارية والمادة الأولية للمعامل مشدداً بالوقت نفسه على تفعيل آليات ضبط المخالفات والتشدد في قمع المخالفات وخاصة أيام العطل.

سفيرة إسماعيل

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