التغيرات المناخية وأثرها على النحل… مباحثات بين أكساد واتحاد النحالين العرب

دمشق-سانا

بحث المدير العام لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” الدكتور نصر العبيد مع رئيس اتحاد النحالين العرب فتحي البحيري المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومجالات التعاون وسبل تطويرها وتنفيذها وأثر التغيرات المناخية في المنطقة العربية على تطوير وصناعة النحل.

وأكد العبيد خلال لقاء في مقر المنظمة بدمشق أهمية قطاع تربية النحل في البلدان العربية ودوره في التنمية الزراعية العربية لما لها من مردود اقتصادي على مناطق انتاج النحل موضحاً أن تربية النحل تعد من المشروعات الصغيرة والإنتاجية التي تنتشر في المناطق الجافة اعتماداً على المراعي الطبيعية والنباتات المتميزة والتي تنتج عسلاً متميزاً وذا جودة عالية كما يساهم هذا النشاط الاقتصادي المهم في تحقيق الاستقرار للأسر الريفية ودعم الشباب وتحسين الدخل وبما ينعكس على زيادة الإنتاج الزراعي في المنطقة العربية.

وبين أن منظمة أكساد تعمل على دعم المراعي النحلية من خلال النباتات الرعوية التي يعمل أكساد على نشرها وتحديد أثر التغيرات المناخية على توزع النحل في المنطقة العربية والاستفادة من تلقيح النحل للأنواع النباتية والتي هي جزء مهم من التنوع البيولوجي والعمل على تطوير مجالات البحث العلمي وحماية النحل المحلية وتحصيل إنتاجها وتطوير الكفاءات واعتماد التقانات الحديثة والجودة في مجال تربية النحل والاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة عربية وكذلك دعم التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعمل في قطاع تربية النحل.

من جانبه لفت رئيس اتحاد النحالين العرب إلى ضرورة الارتقاء بعلاقات التعاون بين الاتحاد والمنظمة إلى أفضل المستويات منوهاً بدور أكساد لتحقيق الأمنين الغذائي والمائي العربيين والثقة العالية التي اكتسبتها في جميع مجالات عملها وخاصة في ظل التغيرات المناخية الحادة وشح وندرة المياه.

وقدم عدد من الباحثين والعلماء في المركز العربي عروضاً مختلفة عن فعاليات المركز ونشاطاته المتعددة تركزت حول دور المركز العربي في حماية التنوع الحيوي وصيانته وعرضاً عن مشروع الإدارة المتكاملة لمناطق السقوط المطري في محافظة مطروح المصرية والتغيرات المناخية في المنطقة العربية وأثرها على تطوير وصناعة النحل.

غصوب عبود

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