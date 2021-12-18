موسكو تفرض عقوبات على مسؤولين بريطانيين

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه رداً على الأعمال غير الودية لبريطانيا وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل قررت موسكو فرض عقوبات شخصية على عدد متناسب من الممثلين البريطانيين المتورطين عن كثب في أنشطة مناهضة لروسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها في تصريحات نشرت اليوم “إن روسيا مجبرة على التصريح بأن الإعلان المستمر للسلطات البريطانية عن عقوبات يبطل المحاولات التي قام بها الجانب الروسي على مختلف المستويات لإعادة العلاقات بين الدولتين إلى مسار بناء” داعية السلطات البريطانية مرة أخرى إلى التخلي عن خط المواجهة فيما يتعلق بروسيا وأنه لن تبقى أي خطوات غير ودية دون رد مناسب.

ولفتت زاخاروفا إلى أنه تحت ذرائع واهية أعلنت الحكومة البريطانية في آب الماضي فرض قيود شخصية على 7 مواطنين روس بموجب نظام العقوبات الوطني بسبب مسؤوليتهم المباشرة في قضية التسميم للمعارض أليكسي نافالني.

وأشارت إلى أن روسيا تعتبر هذه الخطوة بمثابة هجوم آخر ضد موسكو لا أساس له من قبل لندن وتأكيداً عملياً على نية الحكومة البريطانية مواصلة اتباع مسار هدام في الشؤون الثنائية.

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