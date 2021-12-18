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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
أنطونوف: الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي
2021-12-18
(الاشتراكيين السلوفاكي) يندد بالتدخلات الأمريكية والتركية بسورية
2021-12-18
لقاء سوري روسي لتعزيز التعاون المشترك
2021-12-17
البطريرك أفرام الثاني والسمارة يبحثان الأوضاع في سورية
2021-12-16
أجنحة الشام للطيران تقيم حفلاً في كراتشي
2021-12-16
تبون: جمع شمل العرب يستلزم إعادة سورية إلى الجامعة العربية
2021-12-15
وفد برازيلي يزور الجناح السوري بمعرض إكسبو 2020 دبي
2021-12-14
محليات
ثلاثة آلاف أسرة مستفيدة من منحة الحدائق المنزلية بدرعا
2021-12-18
الحرارة إلى انخفاض وأمطار متوقعة في معظم المناطق
2021-12-18
في الذكرى الخامسة لانتصار حلب… قطاعات التربية والتعليم والصحة في تطور ملحوظ
2021-12-17
إضاءة شجرة ومغارة الميلاد في تبنة وازرع بريف درعا
2021-12-17
بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع
2021-12-17
حملة في بلدة المشرفة بحمص لزراعة ألف شجرة
2021-12-17
للحد من الحوادث.. طفل يبتكر دارة تحكم عن بعد بحركة القطارات والسيارات
2021-12-17
رياضة
بايرن ميونخ يتغلب على فولفسبورغ في الدوري الألماني
2021-12-17
منتخبات أمريكا الجنوبية تنضم لدوري الأمم الأوروبية اعتباراً من 2024
2021-12-17
تشرين يعزز صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم
2021-12-17
الجيش يفتتح صالة الحمدانية لكرة السلة بحلب بحلتها الجديدة بالفوز على الاتحاد
2021-12-17
ليفربول يسجل إنجازاً غير مسبوق
2021-12-17
شهبا إلى نهائي دوري السويداء لفئتي الأشبال والناشئين
2021-12-17
ليفربول يواصل مطاردة السيتي
2021-12-17
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
2021-12-18
معرض (منتجين 2) في خان الشونة.. قصص تشترك بالنجاح
2021-12-17
التجارة الداخلية تشدد على مديرياتها مراقبة ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار
2021-12-17
تنظيم ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة بحمص
2021-12-17
الذهب يرتفع بفضل تراجع الدولار ومخاوف التضخم
2021-12-17
رخصة تأهيل لمشروع سياحي في السويداء بكلفة نحو مليار ليرة
2021-12-17
تراجع أسعار النفط بفعل الضبابية المرتبطة بمتحور أوميكرون
2021-12-17
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