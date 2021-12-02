مراسل سانا: استشهاد 10 عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي وإصابة عامل آخر باعتداء إرهابي على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور الجنوبي الغربي