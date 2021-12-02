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عــاجــل مراسل سانا: إصابة عدد من المدنيين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في أطراف بلدة معان بريف حماة الشمالي

مراسل سانا: استشهاد 10 عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي وإصابة عامل آخر باعتداء إرهابي على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور الجنوبي الغربي

2021-12-02

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مراسل سانا: إصابة عدد من المدنيين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في أطراف بلدة معان بريف حماة الشمالي

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