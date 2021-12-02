مراسل سانا: استشهاد 10 عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي وإصابة عامل آخر باعتداء إرهابي على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور الجنوبي الغربي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تشارك بالمؤتمر السنوي لـ (أيوفي) في البحرين
2021-12-02
الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد مطالبتها كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل
2021-12-01
مباحثات سورية روسية في موسكو تتناول ملف التعاون الاقتصادي والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة السورية الروسية
2021-12-01
مباحثات لتطوير العلاقات البرلمانية السورية البيلاروسية
2021-12-01
البطريرك يازجي: العالم العربي يجب أن يبقى يداً واحدة
2021-12-01
صباغ لوفد برلماني إيراني: مواصلة تطوير علاقات التعاون الثنائية لتشمل كل المجالات
2021-11-30
تحالف القوى الفلسطينية: انتصارات سورية ركن أساسي بمحور المقاومة
2021-11-30
محليات
نشاطات متنوعة بالسويداء بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
2021-12-02
تأهيل مدارس متضررة من الإرهاب وبناء أخرى جديدة بالقنيطرة
2021-12-02
إعادة الخدمة الهاتفية إلى 1500 مشترك بالحسكة
2021-12-02
كهرباء حماة تجري أعمال صيانة لعدد من محطات التحويل
2021-12-02
تركيب وحدات إنارة بالطاقة الشمسية في شارع حمص بسلمية
2021-12-02
إعادة تشغيل 3 آبار في محافظة السويداء
2021-12-02
الحرارة إلى انخفاض وأجواء باردة ليلاً في أغلب المناطق
2021-12-02
رياضة
صلاح يحقق رقماً قياسياً مع ليفربول
2021-12-02
ليفربول يفوز على إيفرتون في الدوري الإنكليزي الممتاز
2021-12-01
الفيفا يعلن جدول مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2021
2021-12-01
ألمانيا تحجز مقعدها في المربع الذهبي لكأس ديفيز للتنس
2021-12-01
مصر تفوز على لبنان بكأس العرب
2021-12-01
بوادر اتفاق بين برشلونة والسيتي حول توريس
2021-12-01
علاء النائب.. نموذج ملفت في رياضة بناء الأجسام والقوة البدنية
2021-12-01
اقتصاد
سورية تشارك بالمؤتمر السنوي لـ (أيوفي) في البحرين
2021-12-02
الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوياتها في 10 سنوات
2021-12-02
زراعة حماة تطرح 500 ألف غرسة مثمرة للبيع
2021-12-02
تراجع أسعار الذهب
2021-12-02
استقالة وزير المالية التركي.. وتوقعات باستمرار التصدع في نظام أردوغان
2021-12-02
ارتفاع أسعار النفط
2021-12-02
خارطة طريق للاقتصاد المبني على المعرفة في سورية
2021-12-01
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مراسل سانا: إصابة عدد من المدنيين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في أطراف بلدة معان بريف حماة الشمالي
مراسل سانا: استشهاد 10 عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي وإصابة عامل آخر باعتداء إرهابي على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور الجنوبي الغربي
2021-12-02
2021-12-02
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