افتتاح سكن للأطباء وإعادة تأهيل قسمين في مشفى الأسد بدير الزور

دير الزور-سانا

افتتح وزير الصحة الدكتور حسن الغباش اليوم سكن الأطباء الجديد وقسمي العناية المركزة والجراحة العظمية بعد اعادة تأهيلهما في مشفى الأسد بمدينة دير الزور.

واطلع الوزير الغباش خلال جولة له في دير الزور على احتياجات أقسام الهيئة العامة لمشفى الأسد وعلى جاهزية منظومة الإسعاف في المحافظة بشكل عام والتي تم تزويدها مؤخراً بثلاث سيارات جديدة.

كما تفقد الوزير الغباش المعهد الصحي الذي تمت إعادة تأهيل بنائه وقاعات التدريب ومنظومة الطاقة الشمسية فيه بالإضافة إلى مخبر الصحة العامة الذي تجري إعادة تأهيله حالياً ويحتوي على تجهيزات نوعية منها ما يعنى بمرضى كورونا ومحطة لتوليد الأوكسجين تم وضعها بالخدمة إضافة إلى اطلاعه على مركز الحميدية الطبي ومشفى الأطفال والتوليد.

وفي تصريح للصحفيين أوضح الوزير الغباش أن وزارة الصحة تحرص على متابعة ودعم القطاع الصحي بمحافظة دير الزور الذي تعرض للكثير من الأضرار من جراء الاعتداءات الإرهابية مشيراً إلى أن الوزارة قدمت للمحافظة 350 جلسة غسيل كلى و3 سيارات اسعاف وعددا من تجهيزات وحدة مراقبة (قلبية) وأجهزة إيكو وتعقيم وتنظير كولون وجهاز أشعة محمولاً مع قارئ CR وتعمل على تزويدها بالكوادر الطبية والتجهيزات والأدوية اللازمة.

شارك في الجولة محافظ دير الزور فاضل نجار.