لاتنطفئ.. عمل نسائي ضمن فعاليات مهرجان مونودراما الشباب

حلب-سانا

مع استمرار العروض المسرحية لمهرجان مونودراما الشباب الثالث احتضن مسرح دار الكتب الوطنية في حلب اليوم العرض المسرحي “لاتنطفئ” لسوسن علي.

ويقدم العرض مقاربة لواقع المرأة في ظل الظروف الراهنة ومحاولتها الدائمة تجاوز ما تلاقيه من معوقات بطابع كوميدي ساخر.

وأشار محمد حجازي مدير دار الكتب الوطنية إلى تفاعل جمهور المهرجان وامتلاء المسرح في كل عرض مقدم ولا سيما خلال جلسات المناقشة بعد الأعمال المعروضة ما يعكس رغبة الشباب في زيادة معارفهم عن المسرح وتعلم خبرات ومعارف والاطلاع على بعض التفصيلات الاختصاصية.

واعتبرت سوسن علي مؤلفة ومخرجة العمل التي قامت بتمثيله أن ما يميز هذا النص هو محاولة الاقتراب من الواقع والابتعاد عن الرمزية وذلك من خلال مقاربة واقع الجمهور وتقديم عمل بسيط بعيداً عن الرموز والدلالات مؤكدة أنه ليس سيرة ذاتية وإنما واقع ملموس عند بعض الفنانين.

واعتبرت سوسن أن رسالة العمل أن يكون الإنسان صبوراً ولا يفقد الأمل حتى لو واجه الكثير من الصعوبات واصفة فن المونودراما بالصعب لأنه يستنزف طاقة الممثل ويحتاج إلى حرفية عالية ولياقة بدنية.

ومن الحضور نوهت الفنانة التشكيلية فاتن الحلو بجهود الشباب في المسرح وإبداعهم الملحوظ من خلال ما يقدمونه من عروض ضمن المهرجان.

زينب شحود