ندوة حول التعاون بين سورية ومصر في حرب تشرين

القاهرة-سانا

أقامت المؤسسة المجتمعية لرواد ورائدات المستقبل في مصر ندوة تحت عنوان “حرب تشرين النصر والتداعيات.. مصر وسورية التعاون والمصير المشترك”.

الندوة التي أقيمت برئاسة الدكتور جمال زهران المنسق العام للتجمع العربي والإسلامي لدعم المقاومة جدد خلالها التأكيد على الوقوف إلى جانب سورية في مواجهة ما تتعرض له ولا سيما الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من الولايات المتحدة ودول غربية على الشعب السوري مشدداً على ضرورة تعزيز العلاقات المصرية السورية في مختلف المجالات.

وحول حرب تشرين التحريرية قال زهران: “هناك بعد عربي في حرب تشرين التحريرية ولولا الإرادة العربية لما عبرنا في الحرب التي شهدت إنجازات عسكرية كبرى” مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني ” كيان هش ويمكن القضاء عليه”.

بدوره أكد رئيس البعثة الدبلوماسية السورية في مصر الدكتور بسام درويش أهمية إبقاء جذوة الانتصار في حرب تشرين التحريرية حاضرة ومتقدة في أذهان الجيل الناشئ منوهاً بالتعاون والتنسيق بين الجيشين المصري والسوري في تحقيق الانتصار على العدو الإسرائيلي وكسر شوكته.

من جهتها قالت الإعلامية سحر عباس الأمين العام للمؤسسة المجتمعية لرواد ورائدات المستقبل إن “ذكرى حرب تشرين التحريرية كلها فخر لنا جميعا ونحيي كل ذكرى وطنية عزيزة علينا”.