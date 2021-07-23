الحرارة إلى انخفاض وفرصة لزخات مطرية على المرتفعات الساحلية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية بينما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…..