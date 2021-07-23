المكسيك تسجل أعلى حصيلة لإصابات كورونا منذ كانون الثاني

مكسيكو سيتي-سانا

سجلت المكسيك أعلى حصيلة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ كانون الثاني الماضي.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة المكسيكية قولها في بيان أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد19” ارتفعت 16244 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى “709ر2” مليون حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 419 وفاة جديدة ناجمة عن المرض ليرتفع إجمالي عدد وفيات الجائحة في المكسيك إلى 237626 شخصا بنسبة فتك بلغت نحو 9 بالمئة ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ 16 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا لكنها تحتل المرتبة الـ 4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.