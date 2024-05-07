لوكاشينكو: تصريحات الغرب تؤدي إلى تصعيد التوتر في العالم

مينسك-سانا

أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن تصريحات السياسيين الغربيين العدائية تؤدي إلى تصعيد التوتر ليس فقط في القارة الأوروبية بل في العالم برمته.

ونقلت وكالة بيلتا البيلاروسية الحكومية عن لوكاشينكو قوله:إن العالم لم يقترب أبدا من عتبة الحرب النووية كما هو الحال الآن، مؤكدا أن توسيع الكتل والتحالفات العسكرية على حساب أمن الدول الأخرى والحشد غير المسبوق لإمكانات حلف شمال الاطلسي “الناتو” في المنطقة يؤدي إلى تفاقم الوضع.

وأضاف لوكاشينكو: “لن نستسلم للاستفزازات ولن نقاتل أحدا، ومهمتنا هي أنه إذا وطأت قدم العدو أرضنا مرة أخرى، فيجب علينا إلحاق ضرر كبير بقواته”.

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