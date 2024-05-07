البرلمان العربي: اجتياح الاحتلال رفح يقود إلى إبادة جماعية

القاهرة-سانا

أدان البرلمان العربي اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح في قطاع غزة، معتبراً أنه يمثل تصعيداً خطيراً يقوض وقف إطلاق النار في القطاع المنكوب وإدخال المساعدات الإنسانية إليه.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن ما يحدث من تطورات على الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار عربدة الاحتلال في مدينة رفح جنوب القطاع هو تجسيد واضح لشريعة الغاب، وانتهاك صارخ لجميع الأعراف والقوانين والقرارات الدولية، وهو ما ينذر بكارثة جديدة تنهي ما تبقى من محاولات إغاثية وتقود إلى إبادة جماعية كاملة وتهجير قسري للفلسطينيين.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأمريكية بالضغط أكثر من أي وقت مضى على الاحتلال، لوقف عدوانه المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على القطاع.

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