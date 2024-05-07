بمناسبة عيد الشهداء… حفل فني لأوركسترا تربية حمص

حمص-سانا

بمناسبة عيد الشهداء، أحيت الأوركسترا المركزية لمديرية تربية حمص مساء اليوم حفلها الثاني، بحضور فعاليات ثقافية واجتماعية وأهلية بالمحافظة، وذلك على خشبة مسرح دار الثقافة.

وقدمت الأوركسترا مجموعة من الموشحات الأندلسية وأغاني وطنية، منها “احكيلي عن بلدي” و “يا طير سلملي ع سورية” و”سورية يا حبيبتي”.

وفي تصريحات لـ سانا أوضحت رئيسة قسم الموسيقا في الإدارة المركزية بدائرة المسرح المدرسي في وزارة التربية عزة حمود أهمية الأوركسترا التي تضم الطلبة الموهوبين، لكونها تكرس لديهم الثقافة الموسيقية وحب الموسيقا، وتنمي موهبة الغناء والعزف الجماعي لديهم، وتعرفهم على القوالب الموسيقية.

ولفت مدير تربية حمص فراس عياش إلى أهمية استقطاب المواهب المدرسية وصقلها لتقديم مشروع فني لائق يرتقي بالذائقة الفنية، ويشجع على الاهتمام بالفنون بجميع أنواعها.

وأوضح قائد الأوركسترا عمار يونس أن الأوركسترا اليوم قدمت أداءً أكاديمياً ناجحاً ومبهراً، وهذا هو الهدف من إنشائها، مؤكداً السعي الدائم لتطوير هذه المواهب وصقلها بما يسهم في خلق حالة فنية متميزة.

يذكر أن الأوركسترا أطلقت نهاية العام الفائت بمشاركة 64 عازفاً وعازفةً ومغنياً ومغنيةً.

هنادي ديوب

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