البرازيل تدين اجتياح الاحتلال الاسرائيلي لمدينة رفح

برازيليا-سانا

أدانت البرازيل بدء اجتياح الاحتلال الاسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن الاجتياح يقوض جهود الوساطة والحوار الجارية.

ونقلت رويترز عن وزارة الخارجية البرازيلية قولها في بيان: إن “إسرائيل” اختارت تعمد تشديد الصراع في منطقة من المعلوم أن بها كثافة عالية من السكان المدنيين متجاهلة دعوات من المجتمع الدولي بما في ذلك من أقرب حلفائها.

وأضاف البيان: إن “مثل هذه العملية ربما تقوض علاوة على ذلك جهود الوساطة والحوار الجارية”.

وفي وقت سابق اليوم اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي معبر رفح الذي يعد الممر الوحيد لدخول المساعدات إلى القطاع وأغلقته بالكامل ما يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية.

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