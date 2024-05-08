طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها وأجواء ربيعية معتدلة بشكل عام

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو ربيعيا معتدلاً بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية على منطقة الجزيرة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز 40 كم-سا تثير الغبار محلياً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..