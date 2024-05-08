المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف أربعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية مساء اليوم بالأسلحة المناسبة أربعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي وتحقق فيه إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، استهدف مقاتلونا اليوم مبنى تتموضع فيه قوة استخبارات للجمع الحربي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.. كما استهدفوا مبنيين يستخدمهما جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة”.

كما أعلنت المقاومة استهدافها، تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي قرب مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة مباشرة.

وفي بيان آخر أفادت المقاومة باستهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا في قرية طربيخا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابتهما إصابة مباشرة.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق العدو الإسرائيلي في موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية الموجهة وتجهيزاته التجسسية في موقع السماقة كما شنت هجوما جويا بمسيرات انقضاضية استهدف ضباط وجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة يفتاح وأوقعتهم بين قتيل ومصاب، كما استهدفت إحدى منصات القبة الحديدية المتموضعة جنوب ثكنة راموت نفتالى.

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