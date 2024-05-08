استمرار الاحتجاجات الطلابية في مدن سويسرية وهولندية تنديدات بالعدوان الإسرائيلي على غزة

جنيف ولاهاي-سانا

شهدت مدن سويسرية عدة احتجاجات على استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة فيما فرقت الشرطة اعتصاما في حرم جامعة أمستردام الهولندية.

وذكرت رويترز أن الاحتجاجات امتدت إلى زوريخ وجنيف ولوزان حمل خلالها المتظاهرون الكوفيات والأعلام الفلسطينية وهتفوا..” فلسطين حرة” و” تحيا فلسطين” بعد أن نصب طلاب بجامعة لوزان خياماً.

وكشف طلاب في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن احتجاجات أخرى في” جامعة جنيف” و” معهد الفنون التطبيقية الاتحادي” في لوزان.

كما ردد مئات الطلاب في جامعة لوزان هتافات..” نحن جميعا أبناء غزة” .

وأيد بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة لوزان الطلبة وقال” برنارد فوتا” أستاذ العلوم السياسية بالجامعة ..” نعد الخطوات التي اتخذتموها سلمية وحسنة النية بهدف لفت انتباه العامة إلى موقف أليم ونحن المعلمين لا يمكننا أن نظل صامتين”.

وقامت الشرطة بتفريق محتجين في ” المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا” في زوريخ مع امتداد الاحتجاجات الطلابية.

وفي هولندا فرقت الشرطة اعتصاما في حرم جامعة أمستردام نفذه طلاب يطالبون الجامعة بقطع علاقاتها مع “إسرائيل” بسبب عدوانها على قطاع غزة كما أوقفت عشرات منهم.

وأقدمت الشرطة الهولندية على قمع الطلاب المتظاهرين وضربهم بالهراوات بعد رفضهم مغادرة الحرم الجامعي .

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