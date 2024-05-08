محافظة دمشق تكرم 100 عائلة من ذوي شهداء الجيش العربي السوري

دمشق-سانا

بمناسبة السادس من أيار عيد الشهداء كرمت محافظة دمشق بالتنسيق مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في وزارة الدفاع اليوم 100 عائلة من ذوي شهداء الجيش العربي السوري، وذلك في نادي المحافظة الرياضي بكفرسوسة.

وتخلل حفل التكريم عرض فني لمواهب مشروع “بكرا إلنا” قدموا خلاله لوحات تضمنت أغاني “سورية يا حبيبتي” و “موطني” إضافة إلى أغان وطنية تمجد الشهادة والشهيد.

محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أكد في كلمة له أن الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن أنبل رسالة يحملها الإنسان في أي مكان من العالم وأن القضية والمبادئ هي رسالة غالية جداً يحملها الإنسان ويضحي من أجلها، مشيراً إلى أن نبل هذه الرسالة التي حملها الشهيد تمتد لتشمل أفراد عائلته وأبناءه، فهم الأقدر على معرفة معاني التضحية والفداء ومتابعتها.

وقال المهندس كريشاتي: “نحن نحتفي بالشهادة والشهداء يتوجب علينا أن نحيي الأم السورية، المرأة التي أنجبت وربت وصنعت هؤلاء الأبطال وأثبتت طيلة سنوات الحرب الإرهابية على وطننا الحبيب أنه لا أحد يجاريها في تضحيتها وثباتها وصبرها والذي كان أحد أسباب نصرنا المبين”.

بدوره أشار مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين اللواء بسام بري إلى أن الشهداء كانوا أوفياء يوم الفداء وكان الوطن بهم شامخاً منتصراً وأمام عطائهم تصغر كل العطاءات، فهم من جسدوا معنى التضحية في وطن البطولة والكبرياء، لافتاً إلى أن الشهداء جسدوا عشق الوطن واقعاً ملموساً من خلال تقديم الروح في سبيل الحفاظ على طهارته وقداسته وبقائه منيعاً حراً .. يشمخ بدماء أبنائه الأبرار .. فالشهادة في سبيل الوطن .. حياة لا تعرف الموت.

عدد من ذوي الشهداء عبروا عن فخرهم واعتزازهم بأبنائهم الذين أناروا بدمائهم الطاهرة طريق النصر، مؤكدين أن الشهداء سوف يبقون المنارة التي ستنير الطريق للأجيال القادمة وأن الشهادة قيمة عظيمة تنحني لها الهامات.

حضر التكريم أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان وقائد شرطة دمشق اللواء موسى الجاسم ورئيس مجلس المحافظة المهندس محمد اياد الشمعة ونائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس علي المبيض وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي.

فراس صافي

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