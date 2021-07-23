اتفاق أمريكي عراقي على انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام

واشنطن-سانا

أعلن مسؤولون بارزون في الحكومتين الأمريكية والعراقية اليوم نيتهم إصدار بيان مشترك ينص على انسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية عام 2021.

ونقلت مجلة وول ستريت جورنال الأمريكية عن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قوله “لسنا بحاجة إلى المزيد من القوات وإنما إلى تعاون في مجال الاستخبارات .. نحن بحاجة للمساعدة في التدريب وإلى قوات لمساعدتنا في الجو”.

ومن المقرر أن يصدر البيان في إطار زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن الاثنين القادم للقاء الرئيس الامريكي جو بايدن.

وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في نيسان الماضي أن العراق لا يحتاج لأي جندي أمريكي أو أجنبي على أراضيه لأنه يمتلك قوات مدربة وتستطيع أن تدافع عن أراضيه.

وكان مجلس النواب العراقي صوت العام الماضي بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأمريكية على الأراضي العراقية.