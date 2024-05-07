210 دارسين ودارسات بالدورة التأهيلية لمدربي الآيروبيك بحمص

حمص-سانا

بمشاركة 210 دارسين ودارسات اختتم اتحاد الرياضة للجميع دورة تأهيل مدربي الآيروبيك بحمص، وذلك بالتعاون مع فرع الاتحاد الرياضي بالمحافظة.

وقالت رئيسة اتحاد الرياضة للجميع ثناء محمد في تصريح لـ سانا: تأتي هذه الدورة ضمن خطة الاتحاد في نشر ثقافة الرياضة في جميع المحافظات وإعداد وتأهيل الكوادر اللازمة لها، منوهة بالإقبال الملحوظ عليها والتوسع في قاعدة ممارسي الآيروبيك.

ولفتت محمد إلى أن الدورة تضمنت جانباً عملياً تم خلاله تعليم المبادئ الأساسية للآيروبيك البسيط والمركب في حين تناول الجانب النظري فيزيولوجيا علم الحركة ليتم إجراء فحص للمشاركين في ختام الدورة.

بدوره أشار رئيس مكتب الرياضة للجميع بالمحافظة عمار الفرا إلى أنه تم التنسيق مع اتحاد الرياضة للجميع لإقامة ورشات دورية لإبقاء هؤلاء الدارسين على اطلاع بآخر مستجدات الآيروبيك فضلاً عن التنسيق لإقامة دورتي زومبا ورقص رياضي خلال الفترة القادمة.

هنادي ديوب

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