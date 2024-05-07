القبض على شخصين بجرم صناعة مصاغ ذهبي مزور في دمشق

دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في دمشق القبض على شخصين أقدما على تصنيع كمية من المصاغ الذهبي المزور تشكل مادة النحاس معظم مكوناته، وذلك ضمن ورشة عائدة لهما لترويجه داخل البلاد وخارجها.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن فرع الأمن الجنائي بدمشق ألقى القبض على شخصين في محلة “القصاع” على متن مركبة خاصة نوع “هونداي” وضبط بحوزتهما كمية كبيرة من المصاغ الذهبي الممهور بخاتم مزور، وتبين بعد إجراء الخبرة اللازمة عليه أنه مزور ومصنوع من مادة النحاس، كما عثر بحوزتهما على عدة أختام مزورة ومبالغ مالية بالليرة السورية والدولار الأمريكي.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على خلط الذهب بكمية كبيرة من النحاس ومهره بأختام مزورة مشابهة لأختام جمعية الصاغة وبيعها داخل وخارج القطر على أنها من الذهب الخالص وفق بيانات وأختام مزورة بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين، وبتدقيق وضعهما تبين أنهما من أصحاب السوابق الجرمية في بيع الذهب المسروق والمزور.

ولفتت الوزارة إلى أن البحث مستمر عن المتوارين حتى القبض عليهم وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.

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