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انسحاب المصنفة الأولى عالمياً في الرماية من أولمبياد طوكيو جراء كورونا

2021-07-21

طوكيو-سانا

أعلن الفريق البريطاني الأولمبي أن أمبر هيل المصنفة الأولى عالمياً في الرماية انسحبت من أولمبياد طوكيو اليوم بعد ظهور نتيجة فحص كورونا إيجابية قبل السفر.

ونقلت رويترز عن هيل قولها: “أنا منهارة.. ولا توجد كلمات للتعبير عما أشعر به الآن.. فبعد 5 سنوات من التدريبات والاستعدادات تسلمت نتيجة إيجابية لفحص كوفيد19 الليلة الماضية ما يعني انسحابي من فريق الرماية البريطاني”.

وأضافت هيل البالغة من العمر 23 عاماً: “سأعود لكن في الوقت الحالي أحتاج إلى وقت للتأقلم وتقبل ما حدث”.

وكانت هيل الحاصلة على فضية ألعاب الكومنولث 2018 الأكثر خبرة بفريق الرماية البريطاني.

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