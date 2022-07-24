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الإيطالي ستانو يحرز ذهبية سباق المشي 35 كيلومتراً في مونديال يوجين

2022-07-24

واشنطن-سانا

أحرز العداء الإيطالي ماسيمو ستانو ذهبية سباق 35 كيلومتراً مشياً في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

وقطع ستانو بطل أولمبياد طوكيو في سباق 20 كيلومتراً مشياً مسافة السباق بزمن ساعتين و23 دقيقة و14 ثانية وتفوق بثانية واحدة على الياباني ماساتورا كاوانو الذي حصل على الميدالية الفضية فيما ذهبت البرونزية إلى السويدي بيرسيوس كالستروم.

وهذه الميدالية الثانية لإيطاليا في البطولة بعدما فازت ايلينا فالورتيجارا بالميدالية البرونزية في القفز العالي.

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