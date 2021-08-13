تقديراً لإنجازه في أولمبياد طوكيو.. حماة تكرم البطل الأولمبي معن أسعد

حماة–سانا

تقديراً لإنجازه في أولمبياد طوكيو ورفعه العلم السوري في أحد أكبر المحافل الرياضية في العالم تم اليوم تكريم البطل الأولمبي معن أسعد صاحب برونزية رفع الأثقال فوق 109 كغ وذلك في الصالة الملكية للملعب البلدي بحماة بحضور فعاليات رسمية وأهلية ورياضية وإعلامية.

وكان في استقبال البطل معن ومدربه عند مدخل حماة الجنوبي محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي وأمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أشرف باشوري وقائد شرطة المحافظة اللواء جاسم حمد وفعاليات إدارية ورياضية وبعدها تم تكريم البطل الأولمبي الذي أحرز لسورية إنجازاً رياضياً عالمياً في الصالة الملكية بملعب حماة البلدي.

وفي تصريح لمراسل سانا قال البطل أسعد: “إن الوصول لأي إنجاز رياضي يتطلب مقومات أهمها الالتزام بالتمرين مع المثابرة والصبر والإصرار” مضيفاً: إنه يهدي هذا الإنجاز الذي يفتخر به كوسام رياضي تاريخي إلى وطنه سورية وقائدها وشعبها وجيشها.

من جانبه بين المدرب قيس أسعد أن هذا الإنجاز الأولمبي التاريخي لسورية جاء ثمرة لتضافر جهود امتدت لثلاث سنوات تضمنت ست محطات حتى الوصول والتأهل لأولمبياد طوكيو الذي هو يعد بحد ذاته إنجازاً وقال إنه في ظل ظروف الحرب والحصار حرصنا على بذل كل الجهد في هذا المحفل العالمي لرسم الفرحة على وجوه السوريين مؤكداً في الوقت ذاته أن التكريم والاستقبال من كل المحبين سيزيدهم إصراراً على مواصلة مسيرة الإنجازات في المحافل الرياضية المقبلة.

عبدالله الشيخ