واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تباطؤ نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة محذرة من خطر حدوث ركود في البلاد.

ونقلت شبكة ان بي سي نيوز الأمريكية عن وزيرة الخزانة جانيت يلين قولها “إن البلاد تمر بفترة انتقالية يتباطأ فيها النمو” مضيفة إن التضخم مرتفع جداً لكن الزيادات الأحدث لأسعار الفائدة تساعد في كبح جماح الأسعار”.

وتابعت يلين “لا نستطيع القول اننا سنتجنب بالتأكيد الركود لكن لا بد من وجود مسار يحافظ على قوة سوق العمل ويؤدي إلى انخفاض التضخم”.

وانكمش الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي بمعدل سنوي 1.6 بالمئة في الربع الأول فيما تشير التوقعات الى ارتفاع 0.4 بالمئة في الربع الثاني وذلك وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت وكالة رويترز آراءهم.

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