ارتفاع حاد بعجز الموازنة الأمريكي مع تراجع الإيرادات وزيادة النفقات

واشنطن- سانا

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم: إن عجز الموازنة قفز في تشرين الثاني بواقع 57 مليار دولار أو 30 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 249 مليار دولار.

ونقلت رويترز عن مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية قوله: إن الارتفاع الحاد في الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والفائدة على الدين العام سجل في شهر تشرين الثاني الماضي ارتفاعاً، كما أن الإيرادات انخفضت 10 بالمئة أو 29 مليار دولار مقارنة مع مستواها قبل عام، لتبلغ 252 مليار دولار، وقاد التراجع في الإيرادات انخفاض نسبته أربعة بالمئة في حصيلة الضريبة من المنبع على الأفراد وارتفاع نسبته 64 بالمئة في الضرائب المستردة للأفراد وهبوط بنسبة 98 بالمئة في إيرادات الاحتياطي الاتحادي.

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