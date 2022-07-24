حاجي زادة: إيران ستطلق قمراً صناعياً جديداً خلال العام الجاري

طهران-سانا

أعلن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة أن بلاده ستطلق قمراً صناعياً جديداً خلال العام الجاري مشيراً إلى أن عملية الإطلاق ستتم عبر صاروخ (قائم) الحامل للأقمار الصناعية.

وقال حاجي زادة في تصريح اليوم: “إن ناقل الأقمار الصناعية (قائم) سيدخل الخدمة وسيحمل أقمارنا الجديدة إلى مدار الأرض هذا العام”.

وأشار حاجي زادة إلى أن ناقل القمر الصناعي المنتح محلياً (قاصد) قام خلال العام الماضي بوضع القمر الصناعي الإيراني (نور) في المدار وعلى بعد 500 كيلو متر عن الأرض.

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