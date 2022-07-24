الهباش: الاحتلال يواصل جرائمه بحق الفلسطينيين وسط صمت دولي مريب

القدس المحتلة-سانا

دعا قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني ولجم كيان الاحتلال الإسرائيلي ووقف جرائمه وانتهاكاته.

وأدان الهباش في تصريح نقلته وكالة وفا الفلسطينية الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم في مدينة نابلس وأدت لاستشهاد شابين فلسطينيين وإصابة آخرين وسط صمت دولي مريب على جرائم هذا الكيان المتواصلة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وشدد الهباش على مواصلة الفلسطينيين التصدي للاحتلال ومخططاته الرامية إلى النيل من حقهم المشروع في تحرير أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

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