دراسة كندية تكشف عن فاعلية عقار مضاد للالتهاب في معالجة فيروس كورونا

أوتاوا-سانا

أظهرت دراسة طبية كندية أن عقاراً مضاداً للالتهاب يحمل اسم “كولشيسين” فعال في معالجة الإصابة بفيروس كورونا وتخفيف مخاطر حصول مضاعفات بسببه.

ونقلت وكالة فرانس برس عن معهد مونتريال لأمراض القلب قوله في بيان إن نتائج هذه الدراسة تعد كشفاً علمياً كبيراً وتجعل الكولشيسين الذي يستخدم لعلاج مرض النقرس أول عقار يؤخذ عن طريق الفم في العالم يمكن استخدامه لعلاج مصابي فيروس كورونا خارج المشافي مبيناً أن نتائج الدراسة أظهرت أن الكولشيسين قلل بنسبة 21 بالمئة مخاطر الوفاة أو الحاجة إلى دخول المشفى لدى مصابي كورونا مقارنة بمن شاركوا في التجارب وتم إعطاؤهم دواء وهمياً.

وأضاف معهد مونتريال إن هذه هي أكبر دراسة في العالم تختبر عقاراً يتم تناوله عن طريق الفم على مصابين بكورونا لا يتلقون العلاج في المشافي موضحاً أن الدراسة أجريت في كندا والولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا الجنوبية على 4884 مصاباً بكورونا الذين لم يدخلوا المشفى وقت تسجيلهم للمشاركة في التجارب وكان لديهم عامل خطر واحد على الأقل لحصول مضاعفات.

ولفتت الدراسة إلى أن 1594 من المشاركين الذين ثبتت إصابتهم بكورونا عبر اختبار “بي سي آر” أدى استخدام الكولشيسين إلى خفض الحاجة لدخول المشفى بنسبة 25 بالمئة وخفض الحاجة إلى التنفس الاصطناعي بنسبة 50 بالمئة وخفض الوفيات بنسبة 44 بالمئة.

وقال الدكتور جان كلود تارديف مدير مركز الأبحاث في معهد مونتريال والباحث الرئيسي في هذه الدراسة إن الكولشيسين فعال في منع متلازمات التهابية خطيرة تسمى عواصف السيتوكين إضافة إلى تقليل المضاعفات المرتبطة بكورونا مشيراً إلى أن استخدام العقار “قد يكون له تأثير كبير على الصحة العامة واحتمال منع مضاعفات الفيروس لدى ملايين المصابين”.

ووفق آخر إحصائيات السلطات الصحية الكندية فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في كندا لغاية الآن وصل إلى 741451 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 18956 حالة.